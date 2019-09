Chi è Olivia Paladino, la fidanzata del premier Giuseppe Conte. Vita privata, famiglia, carriera, interessi della First Lady

Giuseppe Conte si prepara a ritornare in sella a capo del nuovo governo a tinte giallorosse. E per un romanista come lui, la cosa non potrebbe che rappresentare un simpatico e aneddotico segnale di successo.

A fargli compagnia, la compagna: la first lady. Come è noto, Giuseppe Conte ha una storia con Olivia Paladino. La bella e attraente (ma riservatissima) fidanzata del premier ormai prossimo a ricevere il mandato da Mattarella non ama moltissimo i riflettori.

Ma chi è la first lady? Cosa si conosce di Olivia Paladino?

Chi è Olivia Paladino, la fidanzata del premier Giuseppe Conte. Cosa fa, figlia, professione, età e informazioni sulla compagna del capo del governo

L’Italia ha dunque ancora la sua First Lady. Olivia Paladino, la compagna dell’attuale Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Donna schiva, riservata, propensa a non apparire.

E’ lei che è entrata nel cuore di Conte dopo il divorzio dalla moglie Valentina. Quel che si sa di certo è che tra i due corrono 15 anni di differenza, ma la coppia sembra stabile, felice e orientata a una riservatezza forse basilare se inserita nel panorama politico del nostro paese.

Ma chi è questa bella ragazza? In verità si sa poco perchè è lei a permettere che circoli poco sul suo conto. La compagna dell’avvocato e giurista numero uno del governo è nata nel 1964.

La sola foto che gira in rete è una in cui appare insieme a suo padre: la foto è addirittura del 2009. Olivia Paladino è la figlia di Cesare Paladino, proprietario dell’Hotel Plaza che si trova presso Piazza di Spagna a Roma, dove anche lei lavora.

Olivia è nata e cresciuta nella Capitale, è una manager di valore nel settore alberghiero e strega tutti per la sua miscela di riservatezza, eleganza e fisico da modella.

Occhi castani e lunghi capelli biondi, vive la storia col premier da qualche tempo, ma non è dato sapere da quanto: stesso dicasi della relazione tra lei e Nicolò, il figlio di 11 anni del premier, nato dal matrimonio con Valentina Fico.

Tra le principali apparizioni mediatiche, quella in cui difese il compagno nel corso delle polemiche avvenute sul curriculum durante la prima nomina a premier. “Sarà un buon premier – aveva detto all’Ansa – quelle sul curriculum e su Stamina sono tutte stupidaggini”.