Chi è Paolo Palumbo, cantante indomabile: la storia del giovane con la Sla che andrà a Sanremo

Oggi finalmente ho trovato il coraggio di prepararmi, mettermi in sedia e uscire… Sentire il vento, vedere la gente passeggiare e fare un giro con i miei assistenti e mio fratello. Oggi ho ripreso la mia vita in mano e come tutte le riprese inizialmente è un po' stancante, stressante ma una volta poi ripreso a pieno regime tutto è molto più bello… Niente è facile, c'è tanta fatica nel combattere ma le cose facili non fanno per me! Non si molla niente!