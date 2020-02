Chi è Riccardo Guarnieri, l’ex cavaliere del Trono Over di uomini e Donne: età e lavoro

Passano i mesi, ma nonostante la lontananza dai riflettori Riccardo Guarnieri e Ida Platano fanno sempre parlare della loro storia. Inevitabile dopo il lungo periodo che hanno passato in TV, prima a Uomini e Donne sul Trono Over, poi a Temptation Island, dove hanno messo alla prova il loro amore che dura ancora oggi seppur con qualche difficoltà.

I due avevano lasciato la trasmissione condotta da Maria De Filippi prima delle vacanze natalizie a seguito della dichiarazione di Riccardo, che un anelo di fidanzamento aveva invitato Ida a lasciare gli studi con lui. Proposta accettata, anche se per ilo matrimonio ci sarà da aspettare ancora un bel po’ a giudicare dalle ultime vicende che hanno visto protagonisti i due. Scopriamo meglio chi è Riccardo Guarnieri e cosa ha fatto durante il periodo di lontananza da Uomini e Donne.

Riccardo Guarnieri, Instagram e il possibile matrimonio

Dopo la partecipazione a Temptation Island Riccardo Guarnieri e Ida Platano erano tornati nello studio di Uomini e Donne dove avevano intrapreso altre conoscenze. Alla fine i due hanno deciso di uscire di nuovo insieme, questa volta con un anello di fidanzamento che Riccardo ha regalato a Ida, anche se il matrimonio non sembra così imminente.

Chi è Riccardo Guarnieri? Il cavaliere è nato è nato a Statte, in provincia di Taranto, e ha 39 anni. Fono a poco fa viveva con i suoi genitori, con cui ha un bellissimo rapporto. Lavora come impiegato e quando può corre in palestra per curare il suo fisico scultoreo, come dimostrano anche alcune sfilare in intimo avvenute proprio a Uomini e Donne. Nel corso delle prossime settimane scopriremo se la sua storia con Ida sarà a lieto fine e se arriverà finalmente il tanto atteso matrimonio tra i due.