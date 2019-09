Chi è Sam Cooke, moglie di Smalling: tutto su età, carriera e vita privata della modella di intimo

A Roma, dal fronte sportivo, si sorride: non solo per il buon finale del calciomercato che ha del resto lenito alcuni dubbi sulla tenuta della squadra dopo i due pareggi sofferti di inizio campionato: ma perché, a legarsi alle news di calciomercato, ci sono adesso anche delle notizie molto stuzzicanti dal punto di vista del gossip.

specialmente in orbita di un calciatore particolare. Di chi si tratta? E’ presto detto. Della moglie del neo difensore dei giallorossi Smalling.

Chi è Sam Cooke, moglie di Smalling: età, carriera, vita privata e info sulla modella nota per l’intimo femminile

Se giocherà bene, sarà vantaggioso per la Roma: ma tanti tifosi sono contenti a prescindere, perchè Smalling, il nuovo calciatore della Roma si è portato dietro una bellezza mozzafiato.

Infetti Smalling giunge in Italia con la splendida Sam Cooke: chi è esattamente? La donna è una modella in particolare per l’intimo.

Dunque, il calciomercato nella capitale non ha portato solo calciatori di livello quali Mikitarian e Smalling per migliorare difesa e attacco di Fonseca.

Il difensore ex Manchester United arrivato in prestito secco alla Roma è un elemento importante, forte sulle palle alte rapido nelle chiusura che ha il vizio del gol (in carriera ne ha fatti già 28). Non solo.

Sul piano del gossip è uno dei personaggi più in vista d’Inghilterra ed è spesso presente sulle scene. Molto di ciò è dovuto alla moglie Sam Cooke, chi è?

Si tratta della splendida modella inglese di intimo conosciuta da moltissimi.

Chi è Sam Cooke? Nata il 19 novembre del 1985, Sam Cooke è stata per anni una delle modelle di intimo più ricercate ed ammirate del Regno Unito.

Capelli biondi ed occhi fantastici, Sam attrae per la perfezione delle sue forme ed è apparsa sulle copertine di importanti riviste quali Maxim, Zoo, Nuts e FHM, con completi intimi che ne esaltano le forme.

La modella si è sposata con il calciatore inglese nel 2017 e poco dopo è rimasta incinta. E con Smalling condivide tutto, non fa nulla senza lui: partecipa alle serate di gala, non si perde un incontro e nel tempo libero si occupa dei loro cani. Amante della natura, condivide con lui anche l’amore per gli animali, la natura e la dieta vegana.