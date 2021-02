Chi è Samantha Curcio del Trono Classico: età e lavoro della tronista di Uomini e Donne

È Samantha Curcio la nuova tronista del Trono classico di Uomini e Donne. Dopo gli addii di Davide e Sophie, il dating show di canale 5 si arricchisce di nuovi protagonisti. Tra questi proprio Samantha, che sarà affiancata nel corso della seconda parte della stagione di Uomini e Donne da Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone.

Scopriamo quindi meglio chi Samantha Curcio, anche se, come prevedibile, di lei ancora non si sa molto considerato che deve ancora iniziare il suo percorso all’interno del programma. Già dal video di presentazione però la ragazza ha fatto trapelare informazioni importanti sul suo conto. Samantha Curcio ha 30, vive a Sapri, in provincia di Salerno, ed è legatissima alla sua famiglia.

Sono queste le prime informazioni che ci vengono rivelate sul suo conto. La ragazza si definisce curvy, tosta e pronta a mettersi in gioco. Nel video di presentazione ha raccontato che da piccola non ha mai pensato di poter diventare una principessa. Ma la sua idea è cambiata ora che si appresta a vivere la nuova avventura in Tv.

“Oggi dopo nove anni di autoanalisi e cinismo, di gelato e Bridget Jones, trovo il coraggio di incamminarmi verso il mio castello, che è già pieno di amore, quello della mia famiglia e dei miei amici ha raccontato alla redazione -. Manca solo il mio principe, sperando non sia l’ennesimo caso umano. A 15 anni il peso da portarsi dietro era di 90 chili, che cercavo di camuffare con furbizia. Io però quei chili li ringrazierà sempre, perché mi hanno permesso di sviluppare altre doti, come la capacità di andare oltre l’apparenza, ciò che si vede da fuori. Si può dimagrire, ma non diventare simpatici. Sono arrivata a pesare 48 chili, poi mi sono detta: ‘Perché piegarsi a una società che mi vuole magra? E che si fa? Inizi ad amarti da sola”, ha spiegato.