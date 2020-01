Chi è Sebastian Eriksson, possibile nuovo acquisto del Genoa: scopriamolo in ottica fantacalcio l’ex Cagliari

Una vecchia conoscenza del calcio italiano sta per tornare in Serie A. Sebastian Eriksson è infatti ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista classe ‘89 è attualmente svincolato dopo l’esperienza al Goteborg e il suo futuro è ancora in Italia.

Già, ancora, perché nonostante le poche presenze Eriksson ha giocato in Serie A con il Cagliari per quattro stagioni e mezzo, dal 2011 al gennaio 2015. Non ha lasciato un grande ricordo a di la verità, ma nella stagione 2013/2014 collezionò 20 presenze in campionato, trovando una certa continuità.

Eriksson utile al Fantacalcio?

Per chi fosse interessato a capire se il centrocampista svedese possa essere utile al fantacalcio, la risposta è tanto sintetica quanto incisiva: no. E a dirlo sono i numeri: Eriksson è centrocampista difensivo con caratteristiche fisiche molto interessanti ma lontane dal renderlo un giocatore in grado di rendersi pericoloso in zona gol.

Non è un caso che nella sua esperienza al Cagliari non abbia segnato nemmeno un gol, mentre gol il Goteborg in tre anni sono state appena 2 le reti realizzate. In più non sembra il centrocampista in grado di scalzare i titolari del Genoa. Insomma un rincalzo per la squadra rossoblù da evitare al fantacalcio.