Chi è Selvaggia Roma, età e vita privata dell’ex concorrente di Temptation Island che si scusa per le parole sui bambini africani

La sua frase ha fatto scalpore, tanto da attirare su di sé molti commenti negativi. Selvaggia Roma è finita nell’’occhio del ciclone per le parole di cattivo gusto usate per paragonare la sua pancia a quella dei bambini africani. Mentre pubblicizzava un prodotto dimagrante ha infatti scomodato un paragone infelice che ha fatto infuriare il web.

Numerosissimi infatti i commenti negativi che le sono piovuti addosso, tanto da spingerla a scurarsi pubblicamente in TV nel corso della trasmissione ‘Live – Non è la D’Urso’. Queste le parole di Selvaggia Roma sull’accaduto durante la trasmissione condotta da Barbara D’Urso: “Chiedo scusa a tutti nuovamente perché comunque sia ho detto quella frase con troppa leggerezza, tanto che solo il giorno dopo mi sono accorta della gaffe”.

Ha poi aggiunto: “Quello che ho detto non è stato intenzionale per offendere, del resto anche io faccio parte dell’Africa. Mio padre è tunisino. Ho riconosciuto il mio sbaglio e sono consapevole della sciocchezza che ho commesso, ma il massacro mediatico che ho subito mi è sembrato eccessivo”.

Selvaggia Roma, età e Instagram

Selvaggia Roma (qui il suo Instagram) ha trovato notorietà prima come corteggiatrice del tronista Alessio Lo Passo nel programma Uomini e Donne. Poi è arrivata alla ribalta grazie alla partecipazione al programma Temptation Island in compagnia dell’ex Francesco Chiofalo, con cui si è lasciato poco dopo la fine del programma.

Selvaggia Roma ha 29 anni, lavora come speaker in radio e come influencer. Sono tantissimi, infatti, i follower che ha conquistato a seguite della sua esperienza televisiva, che l’ha portata ad essere una delle influencer più apprezzate.

In molti avranno notato le differenze fisiche rispetto alla partecipazione a Temptation Island. Selvaggia Roma non ha mai negato di essere ricorsa all’utilizzo della chirurgia plastica per correggere difetti che non le piacevano del suo fisico. Labbra, naso e seno: Selvaggia Roma è cambiata rispetto al passato, ma continua ad avere molto successo.