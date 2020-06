Chi è Silvia Provvedi: età e carriera della neo mamma del duo Le Donatella

Pochi giorni prima del parto cantava e ballava mostrando tutta la sua vitalità, che l’ha sempre contraddistinta in questi ultimi anni. Silvia Provvedi, sorella di giulia con cui compone il duo Le Donatella, è una mamma sprint, solare e sempre col sorriso sulle labbra. Pochi giorni fa ha dato alla luce Nicole, la sua prima figlia, avuta con il riservato Giorgio De Stefano, finito oggi sulle prime pagine dei giornali.

Ad attendere Silvia a casa dopo il parto è stata una festa a sorpresa organizzata dalla sorella. Palloncini, colori, dolci e tanto amore per la nuova arrivata nella famiglia Provvedi. Silvia, dopo il parto, ha raccontato così le emozioni del momento: “Mi sento bene, sono in fase di ripresa perché malgrado non fosse programmato sono dovuti intervenire con un cesareo. La ferita sta guarendo molto bene: è stata un’operazione ma comunque sta procedendo per il meglio. Sono stata coccolata, assistita, consolata nel migliore dei modi”.

Silvia Provvedi, chi è

Silvia Provvedi è nata a Modena il 1 dicembre 1993, ha 26 anni ed è diventata mamma lo scorso 18 giugno. Con la sorella Giulia compone il gruppo ‘Le Donatella’, arrivato al successo grazie alla partecipazione a X Factor, dove hanno fin da subito mostrato il loro talento canoro.

Il successo si è poi consolidato con diverse partecipazioni televisive, l’ultima al Grande Fratello Vip, che hanno vinto. Cantanti, conduttrici, influencer, la carriera de Le Donatella e quindi di Silvia Provvedi è stratificata e movimentata. Ora però può godersi la gioia più grande della sua vita: la nascita della piccola Nicole.