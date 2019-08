Chi è Stefano Giovino: il carabiniere prossimo marito di Luisa Corna

Dopo tante storie d’amore che hanno fatto molto chiacchierare, l’ultima di Luisa Corna è probabilmente quella definitiva. Perché lui ha deciso di chiederle di sposarlo, e ora diventeranno felicemente marito e moglie.

Il suo nome è Stefano Giovino: è il futuro marito di Luisa Corna, e ha 15 anni meno di lei. Giovino è un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, e la relazione dura già da molti anni.

Chi è Stefano Giovino: età, lavoro, foto del prossimo marito di Luisa Corna

“Lui è un ragazzo molto in gamba e non è geloso – ha raccontato Luisa Corna – perché non ha modo per esserlo, si fida di me. Sono cinque anni che stiamo insieme. La proposta di matrimonio è arrivata, la risposta è stata positiva. Ma ancora dobbiamo decidere quando. Magari l’anno prossimo ma ancora non abbiamo deciso nulla”.

“Ho reso pubblica la mia relazione con Stefano Giovino dopo quattro anni che stavamo insieme proprio per evitare qualsiasi complicazione del gossip e adesso vivo a Brindisi”.