Chi è Tommaso Paradiso leader dei The Giornalisti che ha lasciato la band: perché l’addio, età, carriera, Instagram, fidanzata, annuncio carriera solista

Chi è Tommaso Paradiso leader dei The Giornalisti? E perché ha lasciato la band?

L’artista tramite Instagram, ha dato l’annuncio dell’addio. E in questi minuti le Iene su Italia uno è tornato a parlarne. Ma chi è Tommaso Paradiso?

Tommaso Paradiso è uno dei cantanti più amati ed apprezzati del panorama musicale italiano.

È da tempo sulla bocca di tuttk per aver affermato di aver abbandonato i thegiornalisti.

Tommaso Paradiso è nato a Roma il 25 giugno 1983 ed é noto per essere stato il frontman dei Thegiornalisti.

Paradiso ha frequentato il liceo classico ed è laureato in filosofia. Nel 2009 ha fondato i Thegiornalisti insieme a Marco Antonio “Rissa” Musella e a Marco Primavera, debuttando due anni più tardi con l’album Vol. 1.

Il gruppo ha in seguito acquisito notorietà con gli album Fuoricampo (2014) e Completamente Sold Out (2016) e con il singolo inedito Riccione (2017), esibendosi in tutta Italia.

Nel 2015 compone la musica del singolo Luca lo stesso di Luca Carboni, brano che ottiene un buon successo commerciale.

Due annip tardi collabora alla scrittura del singolo L’esercito del selfie di Takagi & Ketra feat. Lorenzo Fragola e Arisa, oltre a risultare coautore di Mi hai fatto fare tardi di Nina Zilli, Partiti adesso di Giusy Ferreri e Autunno di Noemi. Sempre nel 2017, insieme ai Thegiornalisti, ha partecipato al singolo Pamplona di Fabri Fibra; successivamente scrive Una vita che ti sogno per Gianni Morandi.

Nel 2019 torna a collaborare con Takagi & Ketra per il singolo La luna e la gatta, che ha visto anche la partecipazione di Jovanotti e Calcutta.Con lo stesso Calcutta, Paradiso ha scritto il singolo Tequila e San Miguel di Loredana Bertè. In seguito ha composto Come i pesci, gli elefanti e le tigri per il Piccolo Coro dell’Antoniano.

Da poco ha annunciato l’uscita dalla band dei Thegiornalisti per intraprendere la carriera da solista.