Valentina Varisco, chi è la youtuber e conduttrice de Il Collegio Off: età, carriera, social, Instagram, tv, vita privata

Debutterà come conduttrice al fianco di Niccolò Bettarini ne Il Collegio Off: ma di lei, si sa, il passato e anche il recente stato attuale professionale raccontano molto di più. Da Youtuber a attrice, Valentina Varisco ha molti assi nella manica.

E dunque chi è Valentina Varisco? Cosa sappiamo di lei? Ecco chi è la conduttrice de Il Collegio Off e cosa si può svelare sulla sua vita professionale, privata e anche sul suo rapporto coi social.

Chi è Valentina Varisco youtuber e conduttrice de Il Collegio Off: attrice, anni, Instagram, tv, digital creator

Da attrice a youtuber passando per il ruolo di conduttrice: Valentina Varisco, è di fatto una giovanissima star. Impazza ed è più che nota sui social, e con una passione per lo spettacolo senza pari: la bella Valentina Varisco è stata scelta insieme a Niccolò Bettarini per condurre Il Collegio Off, cioè lo spin off de Il Collegio 4 che tornerà in tv.

Bella e seducence, Valentina Varisco è famosissima come personaggio social e web: la sua estetica non passa in secondo piano certo. Lunghi capelli mori, fisico da pin up e la passione la professione dell’attrice. Ecco chi è Valentina Varisco, attrice e digital creator di Raidue.

Come detto, al fianco di Niccolò Bettarini, Valentina guiderà Il Collegio Off, spin off del fortunato docu-reality in cui si cerca di raccontare la vita in collegio dal punto di vista dei ragazzi. Ma tutti la conoscono già, sul web, come Valeficent. Questo è appunto il suo profilo Instagram: valeficent.

Originaria di Bernareggio, in provincia di Monza, su Valentina Varisco dopo il liceo ha iniziato a muoversi nell’universo dello spettacolo. Entrata a far parte della crew di Radio 105 ha lavorato presso ad alcuni programmi televisivi come il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi per cui si è occupata della social room. Ed è molto competente nel suo ramo.

Quanto alla vita privata: Valentina Varisco è fidanzata? Sembra proprio di no. Stando alla sua gallery di Instagram, infatti, sembra che la Varisco non abbia alcun uomo. Inoltre ha l’abitudine di difendere la sua vita privata che cerca di mantenere lontano dai riflettori.

Valentina predilige gli affetti prossimi, ama dedicarsi agli amici e ai suoi interessi. Malgrado su Instagram sia seguitissima è però molto riservata. La doppia natura l’ha portata nel 2018 ad una grande popolarità con un video con lo youtuber Amedeo Preziosi che è diventato subito virale.

Il problema, per lei, sono gli haters, coloro che cioè passano il tempo a odiare e criticare i personaggi noti sul web proteggendosi dietro la virtualità. Per mantenersi in forma pratica tantissimo sport e sta molto attenta a seguire una sana e corretta alimentazione.