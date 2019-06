Chi è Veronica Liberati, seconda classificata a All together now

Nella finale di All together Now Veronica Liberati è stata sconfitta nell’ultima sfida contro Gregorio Rega, arrivando quindi seconda. Ecco il percorso artistico della cantante prima di riscuotere grande successo nel talent di canale 5 condotto da Michelle Hunziker.

Chi è Veronica Liberati: età e carriera fra Ti lascio una Canzone e The Voice

Veronica Liberati è romana e ha 26 anni. Ha preso la maturità classica e ha iniziato il percorso universitario di Giurisprudenza presso l’Università di Roma Tor Vergata, anche se la musica è da sempre la sua vera vocazione.

Dopo aver vinto due concorsi da bambina, partecipa a un tour nel 2007 fra Lazio e Abruzzo con la compagnia I ragazzi di Piazza di Spagna. Nel 2009 arriva a Ti lascio una canzone, il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, dove vince il premio della critica per l’interpretazione di Almeno tu nell’universo.

Veronica va come ospite addirittura al Festival di Sanremo condotto dalla Clerici e incide due brani per la fiction Rai Paura D’amare.

Nel 2014 partecipa anche al talent di Rai 2 The Voice, arrivando fino alle Blind Audition, mentre riveste il ruolo di giudice al concorso canoro You can sing.