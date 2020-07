Chi era Filiberto Degani, l’ex manager di Vasco Rossi è scomparso ieri a Modena

Avrebbe compiuto 80 anni tra pochi giorni, alcune complicazioni legate al coronavirus non glielo hanno permesso. Filiberto Degani, per alcuni ‘Paolo’, è morto ieri in una clinica nel Reggiano dove era ricoverato da settimane. Con lui se ne vanno momenti importanti della cultura musicale modenese degli anni ‘70 e ‘80.

Filiberto Degani, infatti, era il proprietario della discoteca ‘Snoopy’ di Modena, che ha visto il passaggio di grandi artisti italiani sul suo palco, Tra questi Vasco Rossi, lanciato proprio da Degani che aveva vinto nel Blasco potenzialità interessanti. Il sodalizio tra i due è iniziato così. L’amicizia è sempre rimasta.

Morte Degani, il messaggio di Vasco

A testimoniarlo un commovente post che lo stesso Vasco Rossi ha dedicato a Filiberto Degani sul suo profilo Facebook, dove si vedono i due in sella ad una moto da cross. Felici e spensierati: “Filiberto Degani io lo ricorderò così come eravamo in questa foto bellissima – commenta Vasco – Ero arrivato al suo locale con la mia storica moto da cross, che avevo anche usato per il video di Domenica Lunatica”.

Continua il Blasco: “Una sera andai dentro al locale direttamente con la moto, Degani salì e giocammo un po’ a fare lo slalom tra i tavoli. Nessuno muore mai completamente… Ricordo che a Punto Radio Degani era venuto a cercarmi, sulla sua Lamborghini Miura gialla (non avevamo mai visto una macchina così a Zocca). Credeva in me e gli ho voluto molto bene. Mi assunse per un milione al mese, che erano soldi, e sono diventato immediatamente da povero a ricco (per modo di dire). Allo Snoopy’s dream facevo il dj, ero il re della notte… mi piaceva metter su i dischi ma non amavo la musica dance. Degani era ROCK… Wiva Filiberto Degani!”, concluse il messaggio di Vasco Rossi.