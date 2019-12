Chi fa il compleanno a Capodanno: chi è nato il 31 Dicembre, elenco vip, personaggi storici, attori, sportivi che compiono gli anni a fine anno

C’è qualcuno che, per una giusta causa, a Capodanno, ogni anno, oltre a festeggiare la classica fine del vecchio anno e l’inizio del nuovo, aveva anche qualcosa di diverso da festeggiare e cioè qualcosa di più personale come per appunto il compleanno.

Non c’è nulla di più speciale e magico che festeggiare il proprio compleanno, ma compiere gli anni l’ultimo dell’anno, 31 dicembre, lo è ancora di più. Ebbene, chi sono coloro i quali potremmo definire come fortunati nel poter celebrare, di anno in anno, una doppia festa a Capodanno?

Chi fa il compleanno a Capodanno, chi è che è nato il 31 Dicembre e festeggia (o festeggiava) in modo doppio il passaggio da un anno all’altro? Ecco l’elenco di vip, personaggi famosi, storici, politici, sportivi e attori famosi nati a cavallo tra due anni.

Chi fa il compleanno a Capodanno: chi è nato il 31 Dicembre e compie gli anni. Attori, vip, personaggi famosi

Partiamo dal cinema, con due prime firme. Compie gli anni oggi, essendo nato il 31 dicembre 1959 l’attore statunitense Val Kilmer.

Val Edward Kilmer nasce a Los Angeles, secondo di tre figli, da una famiglia originaria del Nuovo Messico. La sua carriera è costeggiata da innumerevoli successi senza tempo: come quella di Ben Kingsley, attore inglese nato il 31 dicembre 1943.

Noto specialmente per essersi consacrato a livello internazionale con il film “Gandhi”, per la regia di Richard Attenborough, che gli valse un Premio Oscar come migliore attore protagonista (nel ruolo del Mahatma Gandhi), Ben Kingsley – il cui vero nome è Krishna Pandit Bhanji – ha preso parte a diverse pellicole tra cui “Shutter Island” con Leonardo DiCaprio per la regia di Martin Scorsese e, di recente, Iron man 3.

Chi fa il compleanno a Capodanno: sir Alex Ferguson

Nato oggi, ma qualche decennio fa, sir Alex Ferguson. Il celeberrimo allenatore di calcio noto per aver vinto tutto con il Manchester Uniter, risponde, anagraficamente parlando, al nome completo di Alexander Chapman Ferguson.

Nasce il 31 dicembre 1941 a Glasgow, in Scozia, nel sobborgo di Govan. Va male a scuola, viene bocciato alle elementari, va a lavorare in fabbrica come apprendista ma negli anni è col calcio che si consacra alla storia.

Dopo aver iniziato dal basso e vinto trofei in terra natia, il 6 novembre del 1986, il tecnico britannico – dopo l’ultima Coppa di Scozia e la Coppa di Lega alzate con l’Aberdeen – viene ingaggiato dal Manchester United.

I primi anni sono duri, e il primo trofeo lo vince solo nel 1990: la Coppa d’Inghilterra contro il Crystal Palace. Da lì, l’escalation: ventisei anni, e ben 38 trofei.

Chi fa il compleanno a Capodanno: da Matiss a Pascoli

Nacque poi sempre a Capodanno George Marshall, e di conseguenza, qualche anno dopo, anche il suo noto piano. Nacque il 31 dicembre 1880 e morì il 16 ottobre 1959. Faceva i natali a caporanno anche Henri Matisse: il celebre pittore francese nacqua il 31 dicembre 1869 e morì il 3 novembre 1954. Compleanno anche per il notissimo poeta italiano Giovanni Pascoli, nato nel capodanno del 1855 e morto il 6 aprile 1912.

Chi fa il compleanno a Capodanno: da Psy a Paolo Villaggio e il suo Fantozzi

Di tutt’altro genere è invece la scelta artistica di Psy, il cantante e rapper sud coreano nato il 31 dicembre 1977: il vero nome Park Jae-Sang, nasce il 31 dicembre del 1977 a Seoul, da una famiglia originaria del Distretto di Gangnam. Un nome, che ai suoi fan, dice evidentemente qualcosa.

Compleanno oggi anche per lo scrittore statunitense Nicholas Charles Sparks che nasce il 31 dicembre del 1965 a Omaha, in Nebraska. E ancora per il cantautore italiano Francesco Tricarico, nato il 31 dicembre 1971.

Doppi auguri, infine, anche se non possiamo più farglieli ‘personalmente’, anche a Paolo Villaggio. L’attore che dette vita a Fantozzi nacque il 31 dicembre 1932 e morì il 3 luglio 2017. Artista geniale, ideatore di personaggi intramontabili, scrittore, Paolo Villaggio è ancora vivo nella memoria di tutti i suoi innumerevoli fan.