Chi ha vinto il Nobel per la medicina 2020

Il Nobel per la medicina 2020 è stato assegnato ad Harvey J. Alter, Charles M. Rice e Michael Houghton “per la scoperta del virus dell’epatite C”. Lo ha annunciato, come da tradizione, il Karolinska Institutet di Stoccolma, ma questa volta in diretta Internet a causa del coronavirus. “Grazie alla loro scoperta – ha spiegato una docente del Comitato – sono ora disponibili esami del sangue altamente sensibili per il virus e questi hanno eliminate l’epatite post-trasfusionale in molte parti del mondo, migliorando di gran lunga la salute globale”.

“La scoperta inoltre – ha proseguito – ha anche permesso il rapido sviluppo di farmaci antivirali contro l’epatite C, che per la prima volta nella storia ora può essere curata”.

Il profilo del vincitori

Alter è nato a New York nel 1935 e si è laureato all’Università di Rochester, dove ha lavorato prima di trasferirsi a Seattle. Rice, 65, sempre statunitense, è nato a Sacramento. Da vent’anni insegna alla Rockfeller University di New York. Houghton, inglese, dal 2010 è professore all’Università di Alberta.

Con i suoi studi sull’epatite associata alle trasfusioni, Alter ha dimostrato che “un virus sconosciuto era una causa comune di epatite cronica”. Rice ha dato le prove definitive che questo virus, da solo, può causare epatite. Houghton ha invece utilizzato una strategia inedita per “isolare il genoma del nuovo virus”.

Il premio ammonta a dieci milioni di corone svedesi (circa 950mila euro)