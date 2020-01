Ritorna puntuale come tutte le settimane anche questa sera l’appuntamento con il programma tv di Rai Tre Chi l’ha visto Anche in questo caso, la domanda è sempre relativa al tipo di argomenti, tematiche ed alle personalità attorno alle quali si svilupperà la puntata odierna.

Chi l’ha visto? anticipazioni puntata 29 Gennaio 2020 questa sera su Rai 3

Come ben sappiamo il programma in onda alla Rai, si occupa di scomparsi, misteri, ombre intorno a sparizioni e casi clamorosi che hanno tenuto altissima l’attenzione degli italiani. In questa puntata a Chi l’ha visto?, al centro di tutto ci sarà il caso di Giusy Ventimiglia.

Giusy Ventimiglia è stata uccisa. Ma dal punto di vista investigativo, potrebbe essere arrivata una svolta nelle indagini sulla scomparsa della donna di Bagheria. Chi l’ha visto? quest’oggi, mercoledì 29 gennaio su Rai3 alle 21.20 presenterà con Federica Sciarelli degli elementi molto intriganti sul caso della donna.

E poi, si parlerà di monsignor Paolo Piccoli condannato in primo grado per l’omicidio di don Giuseppe Rocco. “Sono innocente” dice monsignor Paolo Piccoli:nel programma di Federica Sciarelli, nuove testimonianze inedite. “Sono innocente, non ho ucciso nessuno. Mi hanno accusato di aver tradito e ucciso per pochi euro il prete che abitava nella stessa casa del clero.”

E poi, come da tradizione, linee aperte per emergenze e dirette sui casi di sparizioni.