Chi l’ha visto, su Rai3 oggi 6 Maggio Emanuela Orlandi, il caso Arianna Flagiello e Coronavirus

Sarà come di consueto un piatto particolarmente ricco quello di quest’oggi 6 Maggio su Rai tre quello di Chi l’ha visto. Il notissimo e longevo programma della Rai che si occupa di sparizioni e indagini, oggi riapre il capitolo dedicato ad Emanuela Orlandi, torna sul caso di Arianna Flagiello e affronta la stretta attualità legata al Coronavirus.

Il caso Orlandi a “Chi l’ha visto?” su Rai3: fratello Pietro deluso per archiviazione

Il caso di Emanuela Orlandi torna a riempire il programma Chi l’ha visto in particolar modo con la figura del fratello Pietro che racconta la delusione della famiglia per l’archiviazione.

Sarà dunque il caso della misteriosa scomparsa di Emanuela Orlandi il primo tema della puntata di “Chi l’ha visto?” di oggi mercoledì 6 maggio, in onda alle 21.15 su Rai3.

In studio, con Federica Sciarelli, ecco che ci sarà infatti il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, per non nascondere tutta la delusione dei familiari dopo l’ennesima archiviazione del caso.

Non è tutto: si affronterà anche una ricostruzione della vicenda della tragica fine di Arianna Flagiello. Dopo la puntata di “Chi l’ha visto?” nella quale si è visto un servizio sulla morte della ragazza un telespettatore ha chiamato alla redazione del programma, dicendo di aver visto l’uomo che la picchiava durante una lite.

Al processo per la morte di Arianna, il compagno è accusato di maltrattamenti e istigazione al suicidio e per costui è stato chiesto il massimo della pena. La sentenza, tuttavia, messa in agenda per marzo è stata rinviata per l’emergenza coronavirus.

Proprio la pandemia da covid-19 sarà comunque una finestra sempre aperta sull’attualità in caso di aggiornamenti e ultime ora importanti da fornire ai telespettatori.