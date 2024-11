“Chi paga i danni della crisi climatica?” l’installazione artistica di Greenpeace a Roma

A Roma fino a sabato 16 novembre sarà esposta l’installazione “E ora chi paga” che mette in risalto i danni causati dalla crisi climatica e dagli eventi meteo estremi ad essa collegati.

“E ora chi paga?” La domanda retorica campeggia in piazza Vittorio a Roma dove fino a sabato 16 novembre sarà esposta l’omonima installazione che mette in mostra il costo umano della crisi climatica e degli eventi meteo estremi ad essa collegati.

L’inaugurazione dell’opera d’arte è stata l’occasione per presentare il report di Greenpeace sui danni economici della crisi climatica. Una ricerca che ha portato alla luce come dal 2013 al 2020 le Regioni italiane abbiano riportato 22,6 miliardi di danni causati da frane e alluvioni – che sono gli unici eventi climatici estremi per cui esistono dati in Italia –, per una media di circa 2,8 miliardi di euro l’anno.

E sempre in occasione della presentazione dell’istallazione è stato lanciato il Climate Pride di sabato 16 novembre.

