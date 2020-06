Chi sceglie Giovanna? Le parole della tronista di Uomini e Donne: “E’ arrivato il giorno dei giorni”

Dita incrociate e una premessa: “Così ho iniziato e così finisco”. Sogna e spera Giovanna Abate, che oggi nel corso della puntata di Uomini e Donne farà la sua celta. Chi sarà il corteggiatore che le ha rubato il cuore? Alchimista o Sammy? Molte voci e indiscrezioni propendono per quest’ultimo, ma solo i petali in arrivo dall’altro investiranno il possibile nuovo fidanzato della tronista.

In attesa di scoprire quale sarà la scelta di Giovanna, che di fatto oggi conclude il Trono Classico, Witty Tv ha reso disponibili in video le emozioni della tronista romana a poche ore dalla sua scelta: “Il giorno dei giorni è arrivato. Arrivano le prime emozioni e sensazioni che mi riportano il sorriso, proprio in quello studio in cui l’avevo perso”.

“C’è stato un collegamento mentale”

Continua Giovanna: “Poi è arrivato quello che nessuno si aspettava: un lockdown totale. Proviamo a prendere da una situazione così negativa il positivo. E non è positivo: è magico. Perché quello che ho creato è comunque un legame. Non ci sono stati approcci fisici, baci o carezze. Ma c’è stato un legame di testa che è andato oltre a tutto”.

Parole che fanno quindi intendere che Giovanna sia arrivata convinta del tutto alla scelta, nonostante la conoscenza con i suoi corteggiatori sia stata interrotta dall’emergenza e mozzata nelle emozioni di un abbraccio o di un bacio. La prima scelta senza prima un contatto fisico: il trono di Giovanna verrà ricordato sicuramente per questo.