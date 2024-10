Chi sono i calciatori che corrono più chilometri e giocano più minuti in Serie A?

Ogni anno i campionati di calcio mostrano come sia possibile migliorare costantemente le prestazioni soprattutto nella corsa, un elemento fondamentale per giocare bene e vincere le gare, infatti, non è un caso se i club che possiedono i migliori preparatori atletici sono sempre al top delle classifiche.

Per avere una squadra con uno stato di forma impeccabile è importante uno staff tecnico completo non solo di preparatori atletici, massaggiatori e medici, ma anche di chef e nutrizionisti, perché la cura del corpo e della mente è un processo che si svolge a 360 gradi anche attraverso la dieta.

Scopriamo quali sono i calciatori che corrono di più in Serie A e riescono a giocare per più minuti durante il campionato.

Questione di nutrienti, integratori e alimentazione equilibrata

Con lo sviluppo delle nuove tecnologie e dei metodi di allenamento costantemente monitorati con estrema precisione digitale, l’alimentazione è diventata un pilastro fondamentale per fornire le giuste energie ai calciatori: l’obiettivo è sempre dare il massimo.

Per queste ragioni negli ultimi anni la figura dello chef di squadra e del nutrizionista sono diventate fondamentali nella costruzione tecnica della preparazione atletica, in quanto, per ottenere uno stato di forma migliore è fondamentale equilibrare tutti i nutrienti giusti attraverso un’alimentazione sana ed equilibrata a sua volta da integratori naturali quanto è opportuno.

La vera rivoluzione dell’attenzione all’alimentazione per i calciatori riguarda soprattutto la possibilità di avere una dieta personalizzata finalizzata al dispendio energetico per ruolo e per minutaggio giocato. Ma quali sono i calciatori che riescono a giocare e correre di più in Serie A?

Calciatori che giocano più minuti in Serie A

In questo periodo dell’anno il campionato è appena iniziato ma sono già diversi i calciatori che non hanno perso neanche un minuto di gioco, spesso sono gli stessi atleti che nella scorsa stagione avevano corso di più, a dimostrazione del fatto che allenamento costante e la giusta alimentazione fanno la differenza non solo a breve ma anche a medio – lungo termine.

Nella classifica dei minuti giocati in Serie A 2024 – 2025 spicca Bremer della Juve, Loftus – Cheek del Milan, Di Lorenzo, Rrahmani e Anguissa del Napoli. Per la squadra Partenopea non è un caso, perché mister Conte si sa che è un martello che monitora al 100% ogni aspetto della vita dei suoi uomini, compresa l’alimentazione e la giusta integrazione completa dei nutrienti per migliorare le performance.

Giocatori che hanno macinato più km in Serie A nella scorsa stagione

Tra i calciatori che hanno corso più chilometri nella scorsa stagione di Serie A, Albert Gudmundsson già era al top dopo la fine del girone di andata con una media di 10,859 km percorsi in ogni gara: praticamente impeccabile.

Anche il capo cannoniere e campione d’Italia Lautaro Martinez correva forte con oltre 10 km percorsi in media per match, segno che i suoi preparatori atletici avevano fatto un lavoro eccellente in palestra e a tavola, mentre al top c’era l’attuale attaccante della Roma Mattias Soulé, con una media di 11,042 km di corsa per gara soltanto nel girone di andata.