Chi vuol esser milionario, questa sera Gerry Scotti legge la domanda da 1 milione di euro a Enrico Remigio: anticipazioni

Appuntamento imperdibile questa sera dalle ore 21.40 su Canale 5 con Chi vuol esser milionario il game show magistralmente condotto ancora una volta dall’ottimo Gerry Scotti, che al pronti-via della scorsa settimana ha subito fatto registrare ascolti record elevandosi tra i programmi di punta. Quello che accadrà questa sera, infatti, sarà qualcosa di formidabile e, di fatto, qualcosa che tutti i fan del Milionario aspettano dopotutto, da sempre. Che cosa? Semplice.

Gerry Scotti leggerà al concorrente la domanda da un milione di euro. Ma chi è il concorrente? E come andrà a finire? Ecco tutto quello che sappiamo, finora, grazie alle anticipazioni della puntata di questa sera di Chi vuol esser milionario.

Chi vuol esser milionario, questa sera Gerry Scotti legge la domanda da 1 milione di euro a Enrico Remigio

Dunque Chi vuol esser milionario parte col botto e con subito la più clamorosa, attesa e emblematica svolta. Il senso del programma in effetti è proprio questo: leggere la domanda da un milione di euro e provare a diventare milionario. Già, ma appunto: chi è il concorrente?

Ecco perchè la puntata di oggi è imperdibile. A Chi vuol essere milionario?, infatti, Gerry Scotti come poche altre volte arriverà a leggere al concorrente la fatidica domanda da un 1 milione di euro. Da quanto tempo non capitava?

Esattamente da 9 anni. Il concorrente che avrà questa chance, si chiama Enrico Remigio. Chi è Enrico Remigio? E’ un giovane manager capace, nella scorsa puntata di giungere alla domanda da 300.000 euro e a rispondere all’ultima domanda in modo positivo.

Di conseguenza ha adesso la possibilità di diventare milionario. Nella storia del programma, era successo poche altre volte: Gerry Scotti ha letto la domanda da 1 milione solo in sei occasioni, e appena tre concorrenti hanno risposto esattamente.

Le emozioni di Chi Vuol Essere Milionario?, dunque, lo storico game condotto da Gerry Scotti che proprio il mercoledì passato su Canale5 era tornato in onda, hanno subito toccato corde altissime grazie a Enrico Remigio, il giovane laureato che ha saputo affrontare con sagacia la scalata al milione. Il concorrente è riuscito a rispondere in modo corretto a quattordici domande, arrivando dunque a 300.000 euro. Per la domanda finale, però, occorre aspettare la puntata di questa sera.

In questa odierna puntata il giovane laureato accederà pertanto alla domanda finale, per portarsi a casa un milione di euro. Un onore che in vent’anni del programma è spettato come detto a sole sei persone. Tre solo i vincitori.

La prima volta fu nel 2001, allorchè vinse Francesca Cinelli (all’epoca era 1 miliardo di lire. La seconda fu con Davide Pavesi nel 2004 mentre nel 2011 toccò a Michela De Paoli.

Soltanto oggi i telespettatori potranno sapere il concorrente indovinerà la domanda quindici, tornando a casa col milione o, in caso di rinuncia con 300.000 euro. In caso di risposta sbagliata si porterebbe a casa ‘soli’ 70.000 euro.

