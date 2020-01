Chi vuol essere milionario 2020, Enrico Remigio è il primo concorrente in gara

Si chiama Enrico Remigio il primo concorrente della nuova edizione di “Chi vuol essere milionario“. Da questa sera, mercoledì 22 gennaio, Gerry Sconti torna in tv su Canale 5 con il celebre format che lo scorso anno ha compiuto 20 anni, Chi vuol essere milionario anche quest’anno offre ai partecipanti la possibilità di vincere fino ad 1 milione di euro.

La scalata prevede 15 domande, ognuna della quali offre quattro risposte di cui solo una corretta. Ogni partecipante ha la possibilità di ricorrere ai quattro aiuti messi a disposizione del programma Mediaset: “50 e 50”, “Chiedilo a Gerry”, “Chiedilo al tuo esperto in studio” ed il nuovo “Switch” che sostituisce il “Chiedilo al pubblico”. Tramite lo Switch i concorrenti del game show di Canale 5 hanno la possibilità di sostituire una domanda.

Enrico Remigio: chi è il concorrente di “Chi vuol essere milionario”

Enrico Remigio è un giovane ragazzo di Pescara che da qualche anno vive e lavora a Singapore. Dopo ben 14 ore di volo è arrivato in Italia per prendere parte al gioco in prima serata condotto da Gerry Scotti. A casa lo attende la fidanzata, di origini francesi, che lavora come gemmologa in Thailandia.