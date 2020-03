Chi Vuol Essere Milionario, anticipazioni puntata 4 Marzo su Canale 5: ultimo appuntamento, chi gioca da Gerry Scotti

Questa sera 4 Marzo 2020, in tv su Canale 5 ritorna Chi Vuol Essere Milionario con un nuovo emozionante e atteso appuntamento. Quali sono le anticipazioni? Cosa succederà? Chi giocherà e come è andata fino ad ora nella stagione del game di Gerry Scotti?

Come noto, il famigerato e storico programma Mediaset, già in passato più volte record di ascolti, è ritornato in auge questa stagione subito con il successo di Enrico Remigio che si è assicurato un milione di Euro.

Ricapiterà ancora? Come andrà questa sera? Ecco tutte le anticipazioni de Chi Vuol Essere Milionario.

Chi Vuol Essere Milionario, anticipazioni puntata 4 Marzo su Canale 5: chi gioca da Gerry Scotti

Stasera in Tv dalle 21:20 su Canale 5 ecco in onda un nuovo e anche l’ultimo appuntamento con “Chi vuol essere Milionario“, programma condotto da Gerry Scotti.

Il fortunato programma di Gerry Scotti che, quest’anno ha visto in scena diverse novità del regolamento, arriva dunque ai saluti. In questa edizione ad ogni modo, come nelle precedenti, a fare la differenza è sempre stata la conoscenza del singolo concorrente, miscelata a quel po’ di fortuna che non fa mai male.

Dunque, a “Chi vuol essere milionario?”, chi giocherà? Anche in quest’ultima puntata i concorrenti dovranno superare le quindici fatidiche domande che rappresentano la scalata al premio da un milione di euro.

Ovviamente questa stagione resterà nella storia, visto che nel quiz di Gerry Scotti, si è aggiunto un nuovo super campione ai tre concorrenti che nella storia hanno vinto il milione. Il 29 gennaio infatti Enrico Remigio, giovane manager che vive e lavora a Singapore, ha indovinato tutte e 15 domane e ha vinto 1 milione di euro.

Potrebbe ripetersi un clamoroso successo anche nell’ultima serata di “Chi Vuol Essere Milionario”? Non resta che seguire il programma.

