Chi vuol essere milionario sta per tornare in onda questa sera con la prima delle nuova serie di puntate. Tanta attesa, tanto pathos e la solita domanda sullo sfondo: qualcuno riuscirà a vincere il milione?

C’è da dire che il successo del programma condotto da Gerry Scotti, oltre che per la tipologia del format in sè, è legato alla figura di coloro i quali hanno fatto strada nella scalata delle domanda accaparrandosi cifre significative o, per appunto, il milione in quanto tale. Tra i campioni, ce ne è uno in particolare che pare aver fatto la differenza. Si chiama Davide Pavesi.

Ma chi è Davide Pavesi? Chi è il campione di Chi vuol essere milionario Davide Pavesi e quanto ha vinto? Scopriamolo insieme.

Chi vuol essere milionario, chi è il campione Davide Pavesi: età, vita privata, quanto ha vinto

Ritorna Chi vuol essere milionario e ritorna anche la curiosità sulla figura di uno storico vincitore Davide Pavesi. Il famoso ingegnere di successo reso famoso dal programma di Scotti, oggi, cosa fa? Ma soprattutto: Davide Pavesi chi è?

Davide Pavesi è stato uno dei vincitori di “Chi vuol essere milionario”. Al momento sta lavorando come ingegnere ed è stato considerato un esempio per tanti giovani che vogliono puntare al successo, nella vita, tramite la conoscenza.

Quando a Chi vuol essere milionario, è arrivato, in sostanza non era che un ragazzino. Infatti nei giorni della vittoria aveva appena 22 anni: riuscì per a vincere il quiz di Canale 5 rispondendo ad una domanda su Kant e vincendo un milione di euro.

Non è dato sapere come abbia speso la cifra, ma quel che è noto è che ormai è diventato una sorta di icona da portare come esempio tra i giovani.

“Davide Pavesi, vincitore di Chi vuol essere milionario rappresenta un modello di come i ragazzi dovrebbero studiare; con piacere, gusto e passione. Quel piacere per la conoscenza e il sapere che il sistema formativo ed il sistema sociale dovrebbero stimolare nei nostri figli, cosa che nella maggioranza dei casi non avviene”, aveva detto sul suo conto Maria Rita Munizzi, presidente del Moige – Movimento Italiano Genitori.

Oggi, 22 Gennaio 2020 potrebbe aprirsi una nuova era con “Chi vuole essere milionario?” il format guidato e condotto da Gerry Scotti. Ci sarà un nuovo Pavesi?

Ricordiamo che nel programma di Chi vuol essere milionario bisogna indovinare la risposta giusta tra quattro soluzioni a cui, il concorrente di turno, può sopraggiungere anche attraverso alcuni ben noti aiuti. Nei prossimi sette nuovi appuntamenti in prima serata su Canale 5 di “Chi vuol essere Milionario?” si dovrà come da rito indovinare le 15 domande che portano al milione di euro. Anche tramite degli aiuti.

La news è che da quest’anno l’aiuto “Chiedilo al pubblico” lascia spazio a “Cambio domanda”: il concorrente, se non sa rispondere o non ama la domanda, può cambiarla e provare di nuovo. Chissà cosa direbbe Davide Pavesi al riguardo.