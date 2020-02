Chi vuol essere milionario? puntata del 19 Febbraio, anticipazioni: Maria Cristina De Gregorio prova la scalata

Questa sera riaprono i battenti di Chi vuol essere milionario? il fortunato e storico programma condotto da Gerry Scotti che oltre a essere record di ascolti lo è anche di premi, dal momento che in questa stagione, appena ripartita, si è già vinto un milione di euro ad opera dell’ottimo Enrico Remigio, oltre poi a diversi altri premi ‘minori’, si fa per dire.

E che cosa succederà questa sera? Quali sono le anticipazioni della puntata del 19 Febbraio 2020? Ecco che in palio ci sono tanti step, ed altrettanti bottini, fino ad arrivare al fatidico milione. In ballo al momento c’è una concorrente in particolare. Di chi si tratta?

Chi vuol essere milionario? puntata del 19 Febbraio, anticipazioni: si riparte da Maria Cristina De Gregorio

Chi vuol essere milionario? ritorna in onda oggi 19 febbraio con una nuova puntata e al pronti via si ricomincia da Maria Cristina De Gregorio.

Al game show di Gerry Scotti, dopo la conquista del milione da parte di Enrico Remigio che, la settimana scorsa ha inviato a canale 5, a Gerry e al pubblico un saluto da Singapore ringraziando tutti, si parte con alcune novità pur nel solco della continuità del format.

Un prodotto vincente da venti anni, del resto, non si cambia e evidentemente si tratta di piccole correzioni. A Chi vuol essere milionario come sempre occorre rispondere alle 15 domande che portano al milione di euro, con quattro aiuti rinnovati: il 50:50, il Chiedilo a Gerry, il Chiedilo al tuo esperto in studio e lo switch/cambio domanda.

Nella puntata precedente, a iniziare la scalata c’è stato Alessandro Limiroli, dentista 43enne da Gera D’Adda (Bergamo) che ha portato a casa 20mila dopo aver sbagliato la domanda che valeva ben 70mila euro.

Dopo, a sedersi per provare a vincere di fronte a Gerry Scotti è arrivata Maria Cristina De Gregorio. Si tratta di una traduttrice con la passione dei viaggi. Maria Cristina ha conquistato 7mila euro e ha già usato gli aiuti “Chiedi a Gerry” e “50:50”.

Questa sera, la puntata riprende con lei: riuscirà a tornare a casa col milione di euro?