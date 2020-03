Chiamate intercettate e registrate in Italia e Whatsapp monitorato: la bufala fa il giro della rete

“Tutte le conversazioni verranno registrate”. Esordisce così il messaggio che in queste ore sta facendo il giro della rete, finendo per alimentare notizie false e tendenziose create ad hoc solo per fomentare panico e disinformazione. L’ennesima bufala che su WhatsApp corre alla velocità della luce provoca danni anche tristemente seri.

Secondo il messaggio in questione, che fa riferimento ad un articolo dell’Agi (che dice esattamente l’opposto) da oggi in Italia le chiamate verranno intercettate e registrate per legge. Inutile dire che per chi non ha la pazienza di approfondire notizie del genere e fa affidamento su catene Whatsapp lo sconforto è stato totale tanto da spingere ad inviare lo stesso massaggio per mettere in guardia gli altri da questo inesistente rischio.

L’ennesima bufala social

Di telefono in telefono in questo periodo particolare la rincorsa alla bufala e alla fake nws più grande diventa quasi una gara a chi la spara più grossa. E purtroppo in molti spesso ci cascano. Basterebbe però andare a fondo sulla questione, magari aprendo il link che lo stesso messaggio riporta, per scoprire che l’articolo a cui ci indirizza dice l’esatto opposto di quello per cui il testo del messaggio ci mette in guardia.

Insomma, basterebbe pochi minuti per capire che si sta diffondendo una bufala pericolosa. Il testo del messaggio in questione è questo:

“Tutte le conversazioni verranno registrate. Vengono registrati tutti i registri delle chiamate telefoniche. Tutti i messaggi e le chiamate di WhatsApp vengono registrati. Monitoraggio di Twitter. Monitoraggio di Facebook. Segui tutti i social network e i forum. Tutti i dispositivi sono collegati ai sistemi dipartimentali dei servizi di intercettazione telefonica del governo CDMX.

Fare attenzione a non inviare messaggi o informazioni non necessari contrari alle leggi e ai costumi. Evitare di condividere informazioni riservate con amici e familiari. Dillo ai tuoi figli e stai molto attento! Molto! È importante trasmettere questo messaggio solo oggi, perché domani ci sarà un altro tipo di osservazione. Incredibile, ma vero. Invia oggi a tutti i tuoi parenti e amici. “Tutto ciò che scrivi o dici può essere usato contro di te, anche qualsiasi battuta! Per chi non lo sapesse”.

Questo il testo del messaggio incriminato che risulta essere l’ennesima fake news della rete.