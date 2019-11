Chiamatemi Anna 3, Netflix annuncia la fine della serie e il web si scatena lanciando l’hashtag “#SaveAnneWithAnE”

“Serie di una tale bellezza non ne vedevo in giro da tanto: recitazione, costumi, ambientazioni, fotografia…per non parlare della profonda delicatezza nell’affrontare temi importanti. Una perfezione rara. #SaveAnneWithAnE”. Questo è solo uno dei tantissimi messaggi che in queste ore stanno invadendo Twitter, tanto da portare l’hashtag #SaveAnneWithAnE in tendenza.

Il motivo? La locandina della terza stagione di SaveAnneWithAnE, in italiano Chiamatemi Anna. Una bella notizia trasformata in delusione per i fan della serie televisiva. Perché la locandina porta in alto un messaggio chiaro che lascia poco spazio ad interpretazioni: “Stagione finale”.

Chiamatemi Anna finisce e il web si rivolta

Gli appassionati della serie tv che da molti è considerata una vera e propria perla, sono stati prima raggiunti da una buona notizia quando hanno saputo che la loro opera preferita avrebbe avuto una nuova stagione, poi hanno avuto un colpo al cuore quando hanno scoperto che sarebbe stata l’ultima.

Una decisione, quella presa da Netflix, che non ha trovato d’accordo i fan, che sul web, specialmente su Twitter, si sono scatenati portando in tendenza un hashtag che chiede di proseguire con altre sragioni la serie tv ‘Chiamatemi Anna’, che tornerà sul noto servizio di streaming a gennaio con la terza stagione. Che sia l’ultima? Al momento è così, ma la pervicacia dei fan potrebbe far cambiare idea a Netflix.