Chiara Ferragni ‘riempie’ i cinema italiani

E’ vero che la sua permanenza nelle sale cinematografiche del Paese è prevista soltanto per 3 giorni (poi passerà attraverso Amazon Prime e, fra 7 mesi, nelle reti Rai), ma che ‘Chiara Ferragni: unposted‘, il documentario di Elisa Amoruso presentato al Lido nella sezione ‘Sconfini’, facesse il pieno, se lo aspettavano davvero in pochi.

Eppure, pur essendo uscito di martedì (giorno solitamente poco favorevole per i botteghini), ha staccato biglietti per ben 513.543 euro che, secondo i resoconti Cinetel, equivalgono a 51.219 spettatori nei cinema. Dunque, giorno a parte, si tratta di una cifra non da poco se si tiene conto che la scorsa domenica una pellicola come ‘Il Re Leone’ – certo uscita già da diverse settimane – ha totalizzato 93.707 euro di incasso.

Un bottino davvero notevole per un film italiano.

Un bellissimo successo per questo lavoro distribuito da 01, incentrato sulla vita dell’imprenditrice-fashion blogger, eppure duramente criticato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Ora si attendono con curiosità i dati relativi alle prossime due giornate di proiezioni, per tirare definitivamente le somme. ma già così c’è da esultare per i suoi produttori.

Max