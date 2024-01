Chiara Ferragni torna su Instagram: “Mi siente mancati”

(Adnkronos) – “Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi”. Chiara Ferragni rompe il silenzio su Instagram e torna a ‘parlare’ dopo la bufera per il caso pandoro e per l’attività di beneficenza. L’influencer e imprenditrice, sostanzialmente assente dai social dalla pubblicazione del video dello scorso 18 dicembre, pubblica due storie sul proprio profilo Instagram.

“Mi siete mancati”, scrive pubblicando una foto corredata dalla domanda “come state?” rivolta ai follower. Quindi, la seconda storia con un messaggio più esteso per “ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social”, aggiunge. “Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero, conclude”.