Chiara Moscardelli: chi è la scrittrice e autrice di Volevo essere una gatta morta

Chiara Moscardelli è una scrittrice romana. Classe 1973 e milanese d’adozione, che ha raggiunto uno strepitoso successo con il suo romanzo d’esordio, Volevo essere una gatta morta.

Chiara Moscardelli: chi è, età, marito, figli e libri della scrittrice italiana

Oggi Chiara Moscardelli è la responsabile editoriale della narrativa per Baldini+Castoldi, dopo aver esordito nel 2011 con il suo primo romanzo. In seguito nel 2013 è uscito per Einaudi La vita non è un film, mentre nel 2015 Giunti ha pubblicato con grande successo un altro suo libro, Quando meno te lo aspetti.

In seguito scrive altri libri di successo come Volevo solo andare a letto presto e Teresa Papavero e la maledizione di Strangolagalli mentre nel 2019 esce Volevo essere una vedova.