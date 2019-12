Chiara Nasti, chi è l’influencer ‘sbagliata’ invitata da Barbara D’Urso al posto di Chiara Biasi: età e vita privata

“Passiamo ora alla protagonista della passata settimana”. Così Barbara D’Urso nel corso della sua trasmissione del lunedì ‘Live-Non è la D’Urso”, ha presentato Chiara Nasti, influencer da un milione e mezzo di follower su Instagram. Tutto normale, se non fosse che quella invitata da Barbara D’Urso era la Chiara sbagliata.

Già, perché la padrona di casa era convinta di aver invitato Chiara Biasi, che durante uno scherzo delle Iene aveva dichiarato che per 80mila euro non si alzava nemmeno dal letto, scatenando le inevitabili polemiche social che l’hanno investita.

“Non si sbaglieranno per il bonifico”

Una gaffe colossale di cui Barbara D’Urso si è subito accorta, a differenza di Chiara Nasti, ignara di tutto almeno fino al termine della puntata, quando ha realizzato la situazione e ironizzando ha dichiarato in alcune storie Instagram: “Ma io sono una protagonista sempre. Non avevo capito un ca**o, grazie. Sicuramente non si confonderanno quando dovranno fare il bonifico. Io ora che mi sono rivista sto ridendo più di voi. Non avevo capito un ca**o, ma neanche durante…”.

Ma chi è Chiara Nasti? Anche lei, come Chiara Biasi, è una famosissima influencer, una delle più seguite in Italia. Contro più di un milione e mezzo di influencer nonostante la giovanissima età. Chiara ha infatti 22 anni, è nata il 22 gennaio 1998 a Napoli, terra a cui è legatissima. Così come alla sorella Angela, diventata anche tronista di uomini e Donne.

Il successo di Chiara Nasti è arrivato ad appena 18 anni, lo ha coltivato attraverso la sua passione per la moda, che l’ha portata ad essere una delle più giovani influencer italiane. Ha partecipato al reality show L’Isola dei famosi da quale è uscita per riabbracciare il fidanzato Ugo Abbamonte, giovane imprenditore napoletano.