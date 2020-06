Chiara Nasti e il tatuaggio sbagliato: cosa è successo e come si scrive correttamente

L’insulto è un apostrofo errato tra le parole since e 98. Parafrasando Edmond Rostand è possibile raccontare l’inconveniente capitato a Chiara Nasti, nota influencer napoletana che su Instagram conta quasi 2 milioni di followers. Un tatuaggio errato le ha attirato le critiche, e gli insulti, di molti utenti del noto social network.

La giovane ha infatti postato una foto la foto di un tatuaggio che si è fatta insieme ad un’amica. Niente di male insomma, sugellare un’amicizia con un segno indelebile. Peccato però che quel tatuaggio contenesse un errore. Quale? L’apostrofo.

La grafia corretta del tatuaggio di chiara Nasti

La frase recita infatti Since 98’, originariamente pensata per imprimere sulla pelle la data di nascita delle due amiche. L’apostrofo posto dopo il numero indica però i minuti. In questo caso quindi sta a significare 98 minuti.

La grafia corretta pone invece l’apostrofo prima del numero. In quel caso Since ‘98 sarebbe stato impeccabile dal punto di vista ortografico. Evidentemente il tatuatore non deve essere stato dello stesso avviso. Chiara Nasti ha prima provato a giustificarsi dichiarando che la grafia era voluta, poi dopo gli innumerevoli commenti ha ammesso l’errore. E ora che fare? Sicuramente l’influencer terrà aggiornati i suoi followers curiosi idi sapere come rimedierà allo sbaglio.