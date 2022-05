Chiellini dice addio alla Juve e invita i tifosi alla sua ultima gara allo Stadium

Avrebbe voluto annunciarlo in pompa magna, con le braccia ancora al cielo ad alzare l’ennesimo trofeo della sua lunghissima avventura in bianconero. L’ultima finale di Giorgio Chiellini con la maglia della Juventus resterà invece un ricordo amaro. Subito dopo la sconfitta con l’Inter il difensore ha annunciato il suo addio alla Juve.

Non una notizia inaspettata, ma qualcuno credeva ancora che Chiellini potesse rimanere un0altra stagione a Torino. Non sarà così: “Dispiace lasciare con un anno senza vittorie dopo 10 anni ma credo vada accettato. “Credo di aver fatto quello che potevo fare. Lunedì saluterò il mio Juventus Stadium contro la Lazio e cedo lo scettro a tanti giovani. Penso di aver lasciato qualcosa, sono felice di lasciare a un livello ancora alto ma è una mia scelta”, ha spiegato Chiellini ai microfoni di Mediaset.

“Sono anni che dico di non voler finire giocando partite lontano dal mio livello, penso di aver dimostrato di esserci ancora e allora lascio con gioia e serenità. Questa squadra ti rimane dentro e non riesci a togliertela“, ha aggiunto il difensore, che lascerà la Juve nell’unico anno, dopo i precedenti 10, senza vittorie per i bianconeri.

Lunedì sera contro la Lazio sarà la sua ultima partita allo Stadium. Motivo per cui Chiellini ha invitato i tifosi bianconeri sugli spalti: “Come già sapete questa sarà la mia ultima stagione in bianconero. Per tutti voi tifosi che siete sempre stati al mio fianco, vi aspetto Lunedì sera allo Stadium o da casa per gioire e festeggiare con me tutti questi anni di passione bianconera. Vi voglio bene”, ha scritto sui social.