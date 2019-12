Chiellini difende Ronaldo: “Pallone d’Oro? L’anno scorso non glielo ha fatto vincere il Real”

Il Pallone d’Oro della discordia, così potrebbe essere chiamato il riconoscimento indetto da France Football assegnato quest’anno. La vittoria di Lionel Messi ha infatti scatenato polemiche che hanno messo in dubbio il reale valore del premio stesso.

Anche Giorgio Chellini, a distanza, ha commentato le polemiche e durante la cerimonia del gran Galà del Calcio a Milano ha parlato del Pallone d’Oro, facendo però riferimento a quello dello scorso anno, vinto da Modric: “Il furto del Pallone d’Oro è stato l’anno scorso. Non doveva vincerlo Modric, al massimo Pogba o Griezmann”.

“L’Inter sta facendo qualcosa di straordinario”

Il difensore della Juventus ha poi aggiunto sempre riguardo al premio più ambito a livello personale: “Lo hanno dato a Modric solo perché il Real non voleva che andasse a Ronaldo. Quest’anno doveva vincere uno del Liverpool, scegliere tra Messi e Ronaldo è come scegliere tra Federer e Nadal”.

Chiellini ha poi analizzato il momento dell’Inter, prima in classifica e agguerrita pretendente allo scudetto: “L’Inter non mi sorprende, conosco Conte e i suoi giocatori, me l’aspettavo così e sarà così per tanto tempo ancora. L’Inter sta facendo qualcosa di straordinario, sapevamo che sarebbe stata lunga e lunga sarà”, ha concluso il capitano bianconero ancora fuori per infortunio.