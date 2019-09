Chiellini e Pavoletti uniti nell’infortunio, il messaggio dell’attaccante

In campo avversari, ora uniti nell’infortunio e nella sfortuna. Giorgio Chiellini e Leonardo Pavoletti si sono trovati più volte uno contro l’altro, a fare a sportellate per spizzare un pallone in aria o per mantenere la posizione dopo un contrasto. In queste ore si sono incontrati in un contesto diverso e sicuramente meno piacevole, ma non per questo hanno abbandonato l’idea di poter sorridere nonostante i guai.

Pavoletti e Chiellini, in campo nel 2020

Il difensore della Juventus e l’attaccante del Cagliari sono stati infatti vittime di due infortuni molto seri (entrambi ai legamenti) che li hanno costretti ad intervenire chirurgicamente per risolvere il problema. Entrambi hanno scelto di operarsi nella clinica Hochrum di Innsbruck. Per questo i due si sono incrociati, come testimonia una foto postata dall’attaccante, per farsi forza a vicenda. A sugellare l’incontro un post di Pavoletti che li ritrae insieme ed una didascalia speciale: “Oh Chiello stai calmo – ha scherzato il giocatore sui social – Non mi devi marcare anche qui. Va bene che il ginocchio è nuovissimo, ma tanto ci vediamo presto in campo. Promesso: tornerò più forte di prima”.

Sia Pavoletti che Chiellini dovranno osservare un lungo periodo di riposo e riabilitazione per poi poter tornare al meglio in campo. Il loro rientro è previsto nel 2020, quindi tra almeno 6 mesi. Un lungo periodo di inattività che potrà limitare le loro performance in questa stagione sportiva, soprattutto per il difensore, che vista l’età ormai avanzata rischia di dover saltare gran parte del campionato per provare a farsi trovare pronto per l’Europeo che si giocherà in estate in tutta Europa.