Chiellini, infortunio al tendine d’Achille. Torna Kean

Prima la brutta notizia: l’infortunio di Chiellini non è da prendere sottogamba. Il difensore della Juve, fa sapere il club in un comunicato, ha riportato “un’infiammazione della giunzione muscolo-tendinea del tendine di Achille“. Tempi di recupero ancora indefiniti, il difensore verrà monitorato giorno per giorno.

La notizia dell’infortunio è arrivata quando Chiello era a Coverciano, pronto a difendere la porta di Donnarumma dagli assalti svizzeri. Dovrà tifare davanti alla televisione. La Juve spera di recuperarlo presto per il campionato, ma la Lazio, prossima avversaria dopo la sosta, è un’ipotesi lontana in attesa di nuove certezze.

Ora la buona notizia per la Juve: Moise Kean è tornato ad allenarsi in gruppo alla Continassa. Corre per rimuovere il mal di gol alla squadra bianconera. Lui ne ha fatti due, uno in meno del compagno di reparto Morata, che pure le ha giocate tutte. L’italiano ha avuto poco spazio: ha giocato dall’inizio una sola gara, poi solo panchine.

Allegri lo alternerà con morata, i due occupano la stessa porzione di campo. Dybala è intoccabile. Kean ha superato l’infortunio che lo aveva tenuto fermo nelle ultime settimane, costringendolo a saltare le ultime tre gare. Ora l’ex Psg è tornato a disposizione di Allegri, pronto a ritagliarsi uno spazio importante nelle prossime gare.