Chinni (Ucb Italia), “Impegnati ad affrontare le malattie croniche”

(Adnkronos) – “Ucb conferma il suo impegno nell’affrontare le malattie croniche e il primo aspetto sta nel puntare sull’innovazione scientifica con soluzioni terapeutiche che aiutino le persone a convivere con il loro stato di salute. Investiamo il 30% del fatturato in ricerca e sviluppo. Il secondo impegno riguarda il sistema dell’healthcare che risulta molto frammentato. Vogliamo creare un dialogo tra i vari attori del sistema salute, come medici, associazioni di pazienti e istituzioni, per trovare soluzioni condivise e implementabili”. Così Federico Chinni, amministratore delegato di Ucb Italia, azienda biofarmaceutica globale, durante la conferenza stampa che ha lanciato la campagna “Metti la Psoriasi Fuori Gioco”, svoltasi a Milano.

“Fa parte del nostro impegno per trovare soluzioni condivise – prosegue Chinni – La campagna ha l’obiettivo di far conoscere meglio la malattia e di poter permettere ai cittadini di avere i trattamenti a cui hanno diritto e nei centri migliori”.

Per affrontare la psoriasi una nuova arma è rappresentata da bimekizumab, l’anticorpo monoclonale per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa negli adulti candidati alla terapia sistemica. “Bimekizumab è un’opzione terapeutica molto importante. I recenti studi pubblicati hanno dimostrato che può essere una soluzione veloce e duratura – conclude – per i pazienti con psoriasi con un profilo di sicurezza che è quello della classe di appartenenza delle interleuchine 17”.