Roma, chiosco adibito a negozio d’abbigliamento prepara cibo d’asporto: 12 mila euro di multa. Riscontrate pessime condizioni igienico-sanitarie e irregolarità per oltre 12mila euro di sanzioni.

Il laboratorio alimentare abusivo presentava inoltre gravissime carenze igienico-sanitarie, per le quali è partita immediatamente la segnalazione alla ASL per le ulteriori verifiche di competenza. Gli agenti hanno inoltre rilevato violazioni alle normative anti covid, quali l’assenza delle mascherine da parte del personale che preparava le pietanze prossime alla consegna, oltre a illeciti come frigoriferi con promiscuità di cibi, alimenti privi di etichettatura, assenza di canna fumaria per lo smaltimento dei fumi, smaltimento di oli non conforme, insegne abusive.

Seguono aggiornamenti