Chiude Roma Tv, club giallorosso punta su digitale

Da oggi è ufficialmente chiuso Roma Tv, il canale tematico della Roma. “Dal 1 luglio il canale Roma Tv non è più visibile su Sky”, il cartello che appare al canale 213 della piattaforma satellitare. La redazione però non cesserà di operare ma si sposterà interamente sul web, dove la Roma ha lanciato il suo nuovo hub digitale dove ci saranno contenuti fruibili gratuitamente e altri a pagamento, come succede adesso. Un cambio di strategia voluto dai Friedkin, proprietari del club, e che non avrà ripercussioni sui lavoratori del canale.