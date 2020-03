“Chiudere i confini dei propri paesi non serve”, afferma Bruxelles

“Siamo in contatto con i governi: posso confermare che la Germania ha annunciato l’invio di 1 milione di mascherine protettive in Italia. Seguiamo la situazione da vicino”.

Così Sonya Gospodinova, portavoce della Commissione Ue per il Mercato interno, smentendo le voci circolate nei giorni scorsi, secondo cui molti paesi membri si accingevano a chiudere i propri confini.

“Non risolviamo il problema chiudendo i paesi”

Come ha infatti ribadito incontrando ai giornalisti Eric Mamer, capo della Commissione Europea: “Il Sars-Cov-2 è attualmente presente in tutti gli Stati membri dell’Ue. Pertanto, la nostra valutazione è che chiudere i confini non è necessariamente il modo migliore per contenere la diffusione del virus”.

