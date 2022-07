Chiusura metro A per lavori: ecco alcuni dei principali dettagli e i percorsi delle navette sostitutive. La chiusura anticipata è dovuta a dei lavori di rinnovo dell’infrastruttura, la cui durata è indicata in 18 mesi nella tratta tra Ottaviano e Anagnina con la sostituzione di binari, scambi e massicciata.

“I binari e il resto dell’infrastruttura ferroviaria della tratta Anagnina-Ottaviano sono quelli originali realizzati nel 1978 e vengono utilizzati in esercizio dal 1980, anno di apertura al pubblico della metro A per l’apertura della linea nel 1980. Per questo motivo, dopo oltre 40 anni, è necessaria l’integrale sostituzione”, hanno chiarito da Atac. L’azienda ha poi specificato: “Iniziamo i lavori d’estate, li facciamo solo di sera, a partire dalle ore 21 e li sospendiamo al venerdì e al sabato per ridurre i disagi, impattare il meno possibile su giorni e fasce di punta ed evitare l’interruzione completa. Per garantire tutte queste accortezze, il calendario dei lavori si articola su 18 mesi di attività di cantiere”.

Chiusura metro A per lavori: dettagli e percorsi navette

La chiusure partiranno dalla domenica al giovedì. Il servizio in questi giorni sarà interrotto alle 21, quando partiranno le ultime corse metro dai capolinea di Anagnina e Battistini. Nelle sere del venerdì e del sabato, l’orario della metro A è invariato – ultime corse ore 1.30.

Ovviamente per evitare disagi, agli utenti della linea A viene concessa l’alternativa delle navette. Sono 76 gli autobus messi in campo e saranno operativi dalle 20.45 sino alle 23.30. Per motivi di viabilità, il servizio sostitutivo non transita dalla stazione Spagna. Importante: per consentire l’erogazione il servizio sostitutivo il capolinea sarà spostato a Cornelia da Battistini.

Atac informa: “Abbiamo scelto di far partire i bus per Anagnina da Cornelia per evitare l’attestamento di un elevato numero di veicoli nella zona della stazione di Battistini, densamente abitata. Abbiamo preso questa decisione dopo avere esaminato approfonditamente i dati dei viaggiatori in partenza e in arrivo a Battistini e abbiamo privilegiato chi è diretto a Battistini – ovvero chi deve fare ritorno a casa nelle ore serali – più numeroso di chi utilizza la metro direzione Centro”.

Per quanto concerne il percorso, la linea MA seguirà il seguente tragitto:

Andata – P.za dei Giureconsulti, Via di Boccea, L.go di Boccea, Via di Boccea, P.za Via Baldo degli Ubaldi, Via Angelo Emo, P.za S. Maria delle Grazie, Via Candia, V.le Giulio Cesare, Via Barletta, V.le delle Milizie, P.za delle Cinque Giornate, Ponte Matteotti, Via Azuni, Via E. Gianturco, Via G.B. Vico, P.le Flaminio, V.le G. Washington, V.le F. La Guardia, P.le delle Canestre, V.le S. Paolo del Brasile, P.le Brasile, Porta Pinciana, L.go F. Fellini, Via V. Veneto, P.za Barberini, Via Barberini, L.go S. Susanna, Via E. Orlando, P.za della Repubblica, Via delle Terme di Diocleziano, L.go di Villa Peretti, V.le E. De Nicola, P.za dei Cinquecento (area capolinea ATAC), Via Cavour, Via Farini, Via Napoleone MI, P.za Vittorio Emanuele li, Via Emanuele Filiberto, P.za di Porta S. Giovanni, P.le Appio, Via Appia Nuova, P.za Re di Roma, Via Appia Nuova, L.go dei Colli Albani, Via Appia Nuova, Via dell’Arco di Travertino, Via Tuscolana, Via Frascati, Via Tuscolana, P.za di Cinecittà, Via Tuscolana, inversione di marcia sottopasso Via Tuscolana (altezza GRA), Via Tuscolana (verso il centro), St.ne Metro Anagnina.

Ritorno – St.ne Metro Anagnina, Via Tuscolana, P.za di Cinecittà, Via Tuscolana, Via dell’Arco di Travertino, Via dei Colli Albani, Via Rocca di Papa, P.za S. Gaspare del Bufalo, Via Mondragone, Via Appia Nuova, L.go dei Colli Albani, Via Appia Nuova, P.za Re di Roma, Via Appia Nuova, Pie Appio, P.za Porta S. Giovanni, Via Emanuele Filiberto, P.za Vittorio Emanuele II, Via Napoleone III, Via Gioberti, Via Giolitti, P.za dei Cinquecento, V.le L. Einaudi, P.za della Repubblica, V. Barbieri, Via Cernaia, Via Pastrengo, Via XX Settembre, L.go S. Susanna, Via L. Bissolati, Via di S. Basilio, Via V. Veneto, L.go F. Fellini, Porta Pinciana, P.le Brasile, V.le S. Paolo del Brasile, P.le delle Canestre, V.le F. La Guardia, V.le G. Washington, P.le Flaminio, Via G.B. Vico, Via E. Gianturco, Via Azuni, Ponte G. Matteotti, P.za delle Cinque Giornate, V.le delle Milizie, Via Andrea Doria, Via R. Di Lauria, Via Caracciolo, Via V. Pisani, P.za S. Maria delle Grazie, Via Angelo Emo, Via Baldo degli Ubaldi, P.za Irnerio, Via Aurelia, C.ne Cornelia, P.za dei Giureconsulti, Via di Boccea, L.go Gregorio XIII, Via E. Bonifazi, V. M. Battistini, V. Boccea, inversione di marcia al primo varco, V. Boccea, V M. Battistini, Via Bonifazi, L.go Gregorio XIII, V. Boccea, P.za Giroconsulti, V. D. Tardini, immissione area capolinea ed effettua capolinea nella prima corsia (capolinea 981-983).

