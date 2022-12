Choc in stazione: donna muore sulla banchina. Dramma intorno alle 17:00 di martedì 6 dicembre alla fermata Nomentana, zona Conca d’Oro. Numerose segnalazioni al 112 parlavano di una donna che non respirava. Il personale del 118 nulla ha potuto per salvare la vita alla donna. Identificata in un’anziana signora che secondo i primi accertamenti del medico legale sarebbe morta per cause naturali. Sul posto le volanti della questura di Roma.