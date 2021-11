Choc nel casertano, esplode una villetta: coppia 74enne sotto le macerie. La donna è stata estratta viva pochi minuti fa

Mentre ne scriviamo, da ore i Vigili del Fuoco, dopo aver recuperato in vita la moglie, continuano a scavare ‘ a ‘mani nude’ (onde evitare pericolose vibrazioni), per cercare di raggiungere anche il marito, del quale però non sarebbero stati registrati segnali.

I due coniugi 74enni, sono rimasti intrappolati sono le macerie del loro stabile, venuto giù stamane nel casertano, molto probabilmente a seguito di una fuga di gas.

Esplosione nel casertano: i soccorritori sperano di poter recuperare ancora in vita anche il marito

Teatro dell’ennesima tragedia, è una villetta sita nella frazione Cancello Scalo, ad una manciata di chilometri da San Felice a Cancello.

Al momento si ha purtroppo certezza soltanto delle condizioni della donna, estratta viva, le cui grida hanno da subito incoraggiato e ‘guidato’ i soccorritori che, come dicevamo, continuano a scavare guidati anche dai cani molecolari. Dunque non ci ancora dato di sapere invece delle condizioni dell’uomo, se anche lui ancora vivo.

Esplosione nel casertano: molto probabilmente la causa della tragedia a causa di una fuga di gas nella notte

L’area è stata subito chiusa dai Carabinieri della compagnia di Maddaloni mentre, sanitari e rianimatori (dopo aver messo in sicurezza la donna, ed averla trasportata d’urgenza in ospedale), sperano ora di dover intervenire per mettere subito in sicurezza anche il marito.

Come riferito dai Vigli del Fuoco, la causa dell’esplosione sarebbe imputabile ad una fuga di gas, forse avvenuta nella notte. Poi stamane di buon ora, forse accendendo una luce o un fornello, la terribile deflagrazione, che ha seriamente danneggiato anche un vicino caseggiato.

