Choc Polizia: stavolta a Siracusa l’ennesimo suicidio di un agente. Li.si.po. e PNFD: “Un ‘virus’ che non accenna a diminuire”

Ancora una drammatica notizia che investe la Polizia di Stato, che stavolta viene dalla Questura di Siracusa, dove un poliziotto di 42anni si è tolto la vita sparandosi presumibilmente con la pistola d’ordinanza.

Al riguardo i Segretari Generali del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) e Polizia Nuova Forza Democratica (PNFD), Antonio de Lieto e Franco Picardi, dopo aver espresso il proprio dolore e cordoglio unendosi “all’immenso dolore della famiglia del Poliziotto che si è tolto la vita”, hanno commentato che “La strategia di contrasto contro l’escalation dei suicidi nella Polizia di Stato adottata dai vertici è palesemente inefficiente. Il numero dei suicidi sale sempre più vertiginosamente e non accenna a fermarsi, tutt’altro corre sempre più velocemente”.

‘Virus suicidi’ in Polizia, i sindacati: “Giova rammentare ai vertici del Ministero dell’Interno che il grido di allarme lanciato a lor signori purtroppo è rimasto inesorabilmente inascoltato”

Come tengono ancora una volta a rimarcare i due rappresentanti sindacali, “La potente ‘arma dei seminari’, partorita da lor signori, come volevasi dimostrare a parere delle già menzionate OO.SS., equivale ad acqua fresca non potabile… Giova rammentare ai vertici del Ministero dell’Interno che il grido di allarme lanciato a lor signori purtroppo è rimasto inesorabilmente inascoltato ed il ‘virus suicidi’ continua a farla sempre più da ‘padrone’. A tal riguardo il LI.SI.PO. e PNFD hanno tenuto anche una manifestazione al fine di sensibilizzare ancor più chi è preposto alla risoluzione della delicata problematica”.

‘Virus suicidi’ in Polizia, i sindacati: “Signor Ministro, il problema suicidi nella Polizia non è risolvibile? Sorprende che le missive a lei inviate non hanno sortito alcun riscontro”

Ebbene, denunciano i rappresentanti del LI.Si.PO. e del PNFD, “Ad oggi non è cambiato nulla, il numero delle perdite nelle file della Polizia di Stato sale sempre più. Giova chiedere al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi quanto di seguito: Forse Signor Ministro, il problema suicidi nella Polizia di Stato non è risolvibile? Signor ministro dell’Interno il LI.SI.PO. / PNFD, su questa delicata problematica hanno interessato anche la S.V. a mezzo note inviatole per pec. Signor Ministro la sicurezza dei cittadini passa necessariamente attraverso la tranquillità degli operatori di Polizia, tranquillità che il LI.SI.PO. / PNFD non rilevano ed i tanti suicidi sono la prova… È ancora più sorprendente che le nostre missive a lei inviate non hanno sortito alcun riscontro. Rammentiamo – concludono Antonio de Lieto e Franco Picardi – il contributo delle scriventi OO.SS. pari ad altre OO.SS. da sempre utile per migliorare la qualità di vita dei poliziotti e quindi prevenire alcuni disagi che affliggono la categoria”.

