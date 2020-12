Christmas at the Palace – Natale a palazzo, trama del film su Canale 5 in onda al posto di Uomini e Donne

Christmas at the Palace – Natale a palazzo, trama del film su...

Uomini e Donne oggi lunedì 7 dicembre non va in onda. La trasmissione di Maria De Filippi si prende infatti un periodo di pausa per tornare poi, come goni anno, ancora più in forma dopo le vacanze natalizie. In questo mese d’assenza del dating show, Mediaset ha deciso di riempire il palinsesto di Canale 5 con film dedicati al Natale.

Oggi andrà in onda Christmas at the Palace – Natale a palazzo, un film del 2018 con protagonisti Merritt Patterson, Andrew Cooper, Brittany Bristow e Antonio Aakeel. La trama del film, ovviamente incentrato sul Natale, ruota intorno alla figura di Katie, un’ex campionessa di pattinaggio su figura.

La donna dopo aver accantonato lo sport a causa di un piccolo infortunio ha aperto una società che organizza eventi insieme ad un’amica. Le due vengono contattate da Alexander, il re di un piccolo Stato europeo.

L’uomo, rimasto vedovo, ha intenzione di organizzare una festa per la figlia. Così decide di contattare Katie. I due passeranno così diverso tempo insieme nel palazzo reale, come quello delle favole. Quale posto migliore per veder nascere una storia d’amore.