Nell’ambito della registrazione della punta di ‘Porta e porta’, che andrà in onda questa sera, in un passaggio la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha affermato: “Ho timore per i metodi dei miei avversari, siamo stati insultati e accusati di qualsiasi cosa. Anche un ragazzo che fa politica da sempre come Acquaroli. Poi siamo noi i portatori d’odio. Ci hanno accusato anche della morte di Willy Monteiro”.

