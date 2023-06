Ciampino, ubriaco e drogato alla guida del bus della gita: autista denunciato

(Adnkronos) – Stava per portare i piccoli alunni di una scuola dell’infanzia in gita, ma è stato trovato positivo all’alcol e alla droga. E’ accaduto sabato scorso quando gli agenti della polizia locale di Ciampino hanno effettuato il controllo dei bus in partenza per una gita scolastica. L’uomo nascondeva, tra l’altro, al lato guida del bus una bottiglia di birra semivuota.

A nulla sono serviti i tentativi e le “simulazioni”, messe in atto per evitare i controlli di rito. Secondo la ricostruzione della polizia locale, la strumentazione sul posto, infatti, ha confermato la positività. In seguito è emerso che l’uomo aveva assunto anche sostanza stupefacente.

L’intera attività di polizia è stata fatta, anche con la collaborazione dei genitori e della stessa scuola, senza turbare i bambini: l’autista è stato sostituito con un altro conducente e sono partiti per la visita. Il conducente, un uomo di mezz’età, oltre al ritiro immediato della patente di guida sarà denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.