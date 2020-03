Ciao mamma, il testo della canzone protagonista del flash mob di oggi

“Ciao mamma guarda quanto mi diverto”. Canta Jovanotti. Versi che sembrano lontani e presto torneranno attuali, non appena tutto questo sarà finito. Per ora, quei versi, bisogna accontentarsi di cantarli alla finestra prima di sentirli propri. Ancora una volta.

Anche oggi domenica 22 marzo tornano i flash mob che negli ultimi giorni hanno saputo intrattenere il popolo italiano in un momento così delicato del paese. Pochi minuti di evasione dalla paura e dalle quattro mura della casa in cui bisognerà aspettare che il peggio finisca, sperando che sia il prima possibile. Intanto si canta per esorcizzare la paura.

Ciao mamma di Jovanotti, le parole della canzone

Jovanotti è diventato ormai uno degli artisti più apprezzati della musica italiana, capace nel corso della sua carriera di cimentarsi con diversi generi, tutti approcciati con successo. Dal rap alla musica d’autore, sempre con la capacità di coinvolgere i fan. Per chi volesse dare una ripassata al testo di Ciao mamma di Jovanotti prima di cantarlo alle 18 per il flash mob qui c’è quello completo:

Che bello è quando c’è tanta gente

E la musica, la musica ci fa star bene

È una libidine

E una rivoluzione

Quando ci si può parlare con una canzone

Che bello è quando lo stadio è pieno

E la musica, la musica riempie il cielo

È una libidine

E una rivoluzione

È una libidine

È una rivoluzione

Ciao mamma guarda come mi diverto

Hey hey, hey hey, ah ah ah

Ciao mamma guarda come mi diverto

Whoo, oh yeah yeah

Ciao mamma guarda come mi diverto

Everybody, everybody

Ciao mamma guarda come mi diverto, whoo

Alè oh oh, alè oh oh, alè oh oh, alè oh oh

E quando tramonterà il sole sopra la città

Un’anima sola, un corpo unico

È una libidine

È una rivoluzione

È una libidine

È una rivoluzione

Ciao mamma guarda come mi diverto

Whoo, oh yeah yeah

Ciao mamma guarda come mi diverto

Hey hey, hey hey, ah ah ah

Ciao mamma guarda come mi diverto

Jovanotti

Ciao mamma guarda come mi diverto, yeah yeah yeah

Alè oh oh, alè oh oh, alè oh oh, alè oh oh

Che bello e quando c’è tanta gente

E la musica, la musica ci fa star bene

Che bello e quando lo stadio è pieno

E la musica, la musica riempie il cielo

È una libidine

È una rivoluzione

È una libidine

È una rivoluzione

Ciao mamma guarda come mi diverto

Hey hey, hey hey, ah ah ah

Ciao mamma guarda come mi diverto

E Jovanotti

Ciao mamma guarda come mi diverto

Yeah, yeah yeah yeah yeah

Ciao mamma guarda come mi diverto

Finalmente liberi, yeah

Ciao mamma guarda come mi diverto

Ciao mamma guarda come mi diverto

Ciao mamma guarda come mi diverto