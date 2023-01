Cibi scaccia tristezza per combattere il blue monday

(Adnkronos) – Il blue monday si combatte a tavola con i cibi scaccia tristezza che aiutano a ritrovare il buonumore aumentando il contenuto di serotonina nell’organismo e il benessere psicofisico. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione del giorno più triste dell’anno che si “celebra” il 16 gennaio, data individuata dallo psicologo britannico Cliff Arnall come la peggiore, poiché farebbe maturare nelle persone la consapevolezza che sono finite le festività natalizie e non si avranno altre vacanze fino all’estate.

Il segreto per recuperare il buonumore, secondo Coldiretti, è nella tavola attraverso il consumo di cibi ricchi di triptofano, un aminoacido essenziale che si trova in alcuni comuni alimenti e che, combinato con carboidrati, ferro e vitamine del gruppo B, aiuta ad aumentare i livelli di serotonina nell’organismo, il neurotrasmettitore che tra le sue funzioni svolge anche quella di regolare il tono dell’umore.

Per garantirsi salute tutto l’anno è importante seguire i principi della dieta mediterranea che si è classificata come migliore dieta al mondo del 2023 davanti alla dash e alla flexariana sulla base del best diets ranking elaborato dal media statunitense Us news & world’s report’s, noto a livello globale per la redazione di classifiche e consigli per i consumatori.