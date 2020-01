Ciccio Graziani: chi è l’ex calciatore e allenatore campione del mondo 1982

Ciccio Graziani, all’anagrafe Francesco Graziani, è un ex calciatore e allenatore di calcio, noto per la fama di goleador con le sue squadre di club e con la nazionale italiana, nella rosa degli azzurri campioni del mondo 1982. Ma anche personaggio televisivo molto simpatico e amato, in particolare grazie alle sue esperienze da opinionista nelle trasmissioni sportive, così come nel celebre reality “Campioni” durante il quale diventò un vero e proprio personaggio iconico.

Ciccio Graziani: chi è, età, altezza, cosa fa e dove vive ora l’attaccante della Roma e della Nazionale. Dalla Coppa del Mondo 1982 al reality Campioni

Ciccio Graziani è nato a Subiaco il 16 dicembre 1952. È sposato la moglie Susanna Governini che gli ha dato due figli, Valentina Graziani e Gabriele Graziani, che ha seguito il papà nel mondo del calcio arrivando a giocare fino in serie B con il Mantova.

Nella sua carriera di calciatore, tanti successi e qualche delusione. I ricordi più belli sono senza dubbio al Torino, dove ha militato per tanti anni segnando tantissime reti, così come la vittoria del mondiale di Spagna 1982. La delusione più cocente, invece, la sconfitta in finale di Coppa dei Campioni quando era alla Roma, di fronte al Liverpool che vinse il torneo.

In seguito ha intrapreso il ruolo di allenatore, una posizione con la quale non ha raggiunto picchi altissimi tranne quelli di popolarità. E’ stato infatti l’allenatore del Cervia, la squadra protagonista del reality show degli anni Duemila “Campioni il sogno“. Il suo carattere, la sua simpatia, le sue battute e il modo di fare ne fecero un personaggio amato e imitato tantissimo in quegli anni.